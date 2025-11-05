Сподели close
Министерският съвет прие Решение за предложение до Народното събрание за избор на председател на Държавна агенция "Национална сигурност“.

Правителството предлага Деньо Денев да бъде избран за председател на ДАНС.

В началото на октомври месец депутатите приеха на първо и второ четене парламентът да назначава председател на ДАНС.  Преди това президентът Румен Радев каза, че Денев не е подходящ. 

На 14 октомври Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание приетия Закон за изменение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност“ (ДАНС), с който правомощието по назначаване или освобождаване на председателя на агенцията се възлага на Народното събрание. 

На 23 октомври парламентът отне правото на президента да издава указ за назначаването на шеф на ДАНС. Това се случи, след като държавният глава наложи вето върху приетите промени в закона.