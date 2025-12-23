Министерският съвет прие Постановление за изменение на Постановление № 426 на Министерския съвет от 2014 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения.Във връзка с въвеждането на еврото като официална парична единица в Република България от 1 януари 2026 г. основният лихвен процент на Българската народна банка се заменя с лихвения процент по основните операции по рефинансиране на Европейската централна банка.Запазва се прилаганият към настоящия момент подход за определяне на лихвения процент два пъти годишно (в сила от 1 януари, съответно от 1 юли).Също така с постановлението се намалява размерът на втория компонент при определянето на законната лихва от 10 процентни пункта на 8 процентни пункта.