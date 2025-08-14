ЗАРЕЖДАНЕ...
Правителството раздава 450 000 лева за борба с домашното насилие
Предвидените средства са насочени към осигуряване на подкрепа на юридически лица, които осъществяват превенция на домашното насилие по реда на Закона за защита от домашното насилие.
Средствата ще бъдат предоставени по три процедури за кандидатстване, като всяка е със специфичен обхват:
- Социално, психологическо и правно консултиране и специализирани програми за възстановяване и/или защита на лица или деца, жертви на домашно насилие или свидетели, в консултативен център (обща стойност на процедурата – 200 000 лв.)
- Социално, психологическо и правно консултиране и специализирани програми за възстановяване и/или защита на лица или деца, жертви на домашно насилие или свидетели, в защитено жилище (обща стойност на процедурата - 150 000 лв.)
- Специализирани програми за преодоляване на агресията и справяне с гнева за извършители на домашно насилие, които включват социално и психологическо консултиране (обща стойност на процедурата - 100 000 лв.)
Допустими за финансиране са дейности и разходи, считано от 01.01.2025 г. до крайния срок за изпълнение на проектите - 31.10.2025 г.
Финансирането по трите процедури представлява минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕС) 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.
Целта на финансовата подкрепа от страна на държавата е да бъде осигурена по-добра защита на пострадалите лица и предоставяне на по-качествени услуги за пострадалите и извършителите на домашно насилие.
