Силви Кирилов, предаде репортер на "Фокус".
"Въвеждаме стимули за младите хора да избират професиите в сектора, създаваме условия за работа в малките населени места и ще подкрепим общопрактикуващите лекари в отдалечените райони", уточни министърът и допълни, че това се прави по НПВУ като ще се избегне дисбалансът в разпределението на специалистите.
По думите му там ще бъдат разкрити нови амбулатории за първична помощ и здравни грижи, така че хората в малките населени места да не пътуват десетки километри за лекар.
"Ще се подкрепят местни политики на ниво общини за привличане и задържане на определен вид медицински специалисти - осигуряване на стипендия по време на обучението, осигуряване на жилище, съдействие при започване на работа на съпруг/съпруга, записване в детска градина или училище", акцентира Кирилов. Предвидено е допълнително материално стимулиране, особено в системата на първичната помощ.
"Създаваме и нов стандарт за заплащане, който ще обвърже възнагражденията на медицинските специалисти с тяхната квалификация, за да осигурим справедливост и предвидимост в системата", каза още министърът.
