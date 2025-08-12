ЗАРЕЖДАНЕ...
Правителството с решение, засяга стотици хиляди българи и парите им
©
Според проект на постановление, прагът ще скочи със 126 лева, достигайки 764 лева от 1 януари 2026 г. В момента той е 638 лева.
В сряда тази седмица проектът ще бъде разгледан в Комисията по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).
Данните на Националния статистически институт (НСИ) за 2024 г. разкриват и сериозни регионални различия. Най-висок е делът на бедните в областите Перник, Стара Загора, Търговище, Варна и София-столица. В същото време най-нисък е този дял в Габрово, Велико Търново, Монтана, Силистра, Смолян и Шумен.
Още по темата
/
Връщат лимитите в болниците: Работи ли този подход за овладяване на дефицита в бюджета на НЗОК?
05.08
Адриан Николов: Повишението на осигурителната тежест ще доведе до увеличаване на работещите бедни
02.08
Новият шеф на НОИ: Ще направим анализ в колко от страните-членки на ЕС доходът от пенсии се облага с данък
31.07
Още от категорията
/
Георг Георгиев: Санкциите срещу Русия трябва да продължат, докато военната агресия срещу Украйна не бъде прекратена
11.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Георг Георгиев: Санкциите срещу Русия трябва да продължат, докато...
22:38 / 11.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.