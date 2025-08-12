Правителството предлага повишение на линията на бедност в България с близо 20 на сто. Това ще се отрази пряко на доходите и социалните помощи на стотици хиляди българи.Според проект на постановление, прагът ще скочи със 126 лева, достигайки 764 лева от 1 януари 2026 г. В момента той е 638 лева.В сряда тази седмица проектът ще бъде разгледан в Комисията по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).Данните на Националния статистически институт (НСИ) за 2024 г. разкриват и сериозни регионални различия. Най-висок е делът на бедните в областите Перник, Стара Загора, Търговище, Варна и София-столица. В същото време най-нисък е този дял в Габрово, Велико Търново, Монтана, Силистра, Смолян и Шумен.