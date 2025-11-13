Правителството се произнесе: Минималната заплата от 1 януари става 620,20 евро
По-високият размер на минималното възнаграждение ще увеличи доходите на близо 600 000 души. По данни на Националния статистически институт назначените на такова по трудов договор и пълно работно време към второто тримесечие на 2025 г. са около 456 700 души. Увеличението на най-ниското възнаграждение за труд ще повиши с 12,6% и заплащането на около 83 000 лични асистенти, които се грижат за деца и пълнолетни хора с увреждания. Ще нараснат и заплатите на близо 30 000 работещи в социални услуги, които се финансират от държавата, на професионалните приемни семейства, както и на всички работещи по програми и мерки за заетост, финансирани от бюджета.
Новият размер на минималното възнаграждение е определен съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. Той е в съответствие с една от възможните референтни стойности за оценка на адекватност, които предлага Директивата за минималните работни заплати в ЕС, която предвижда те да са 50 % от брутната средна работна заплата.
По-високият размер на минималното заплащане ще допринесе за намаляване на бедността сред работещите и ще повиши покупателната способност и потреблението на най-нискодоходните групи от пазара на труда. Предложеният размер от 1213 лв. отговаря на прогнозите за ръста на брутния вътрешен продукт и пазара на труда в България.
