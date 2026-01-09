Министерският съвет възложи на министъра на електронното управление провеждането на обществена поръчка за осигуряване на продукти на "Майкрософт“, за нуждите на държавната администрация на Република България.Решението е необходимо с оглед гарантиране софтуерната осигуровка на държавната администрация, предоставяща безплатни актуализации към нови версии, разширена техническа поддръжка, обучения и планиране на внедряването, както и достъп до критични актуализации за сигурност.Предвид наличните технологични и организационни алтернативи, целесъобразно е администрацията да премине към утвърдения от "Майкрософт“ модел за "модерно работно място“. Моделът осигурява съвременна, мобилна и сигурна технологична платформа, която позволява както централизирано управление на информационните ресурси, така и ефективна комуникация и сътрудничество между различни звена на администрацията. Чрез прилагането му се постига по-висока сигурност, оперативна ефективност и съответствие със съвременните стандарти за управление на ИТ среда в публичния сектор, като същевременно се създават условия за устойчиво развитие и модернизация на вътрешните процеси.Централизираното осигуряване на абонаменти ще позволи ефективно използване на публичните ресурси, намаляване на финансовата тежест за отделните администрации, както и гарантиране на висока степен на контрол, прозрачност и отчетност.