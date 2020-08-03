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|Ïðàâèòåëñòâîòî óâåëè÷àâà çàïëàòèòå íà ÷èíîâíèöèòå ñ 30%
Ïîâèøåíèåòî òðÿáâà äà ñòàíå ôàêò â ñðîê äî 31 àâãóñò 2020 ã., ïèøå â íàðåäáàòà, êàòî å ïîñî÷åíî, ÷å ðúêîâîäèòåëÿò íà àäìèíèñòðàòèâíàòà ñòðóêòóðà ìîæå åäíîêðàòíî äà îïðåäåëè íîâè ðàçìåðè íà èíäèâèäóàëíèòå îñíîâíè ìåñå÷íè çàïëàòè, íå ïî-âèñîê îò 30 íà ñòî îò äîñåãàøíèÿ ðàçìåð.
Â ìîòèâèòå çà ïîâèøåíèåòî íà çàïëàòèòå íà ÷èíîâíèöèòå å ïîñî÷åíî, ÷å äîãîâîðêàòà çà òîâà å íàïðàâåíà ïî âðåìå íà Êîàëèöèîííèÿ ñúâåò è îäîáðåíèòå îò ïðàâèòåëñòâîòî íîâè ñîöèàëíî-èêîíîìè÷åñêè ìåðêè çà îòãîâîð íà åïèäåìè÷íàòà êðèçà îò êîðîíàâèðóñ.
Óâåëè÷àâàò ñå çàïëàòèòå â ÍÎÈ, Áàñåéíîâè äèðåêöèè, Ìèíèñòåðñòâî íà òóðèçìà â äèðåêöèÿ "Ìîðñêè ïëàæîâå", ÍÀÏ, Äúðæàâíà àãåíöèÿ çà ìåòðîëîãè÷åí è òåõíè÷åñêè íàäçîð, Äúðæàâíà àãåíöèÿ çà çàêðèëà íà äåòåòî, Äúðæàâíà àãåíöèÿ çà ìåòðîëîãè÷åí è òåõíè÷åñêè íàäçîð, Àãåíöèÿ çà ñîöèàëíî ïîäïîìàãàíå, Àãåíöèÿ ïî çàåòîñòòà, Àãåíöèÿ çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ, Àãåíöèÿ "Ìèòíèöè", ÁÀÁÕ, ÃÈÒ, Ìåäèöèíñêè íàäçîð, Àãåííöèÿ ïî ëåêàðñòâàòà, ÍÇÎÊ, Àãåíöèÿ ïî îêîëíàòà ñðåäà, Èçïúëíèòåëíà àãåíöèÿ ïî ñîðòîèçïèòâàíå, àïðîáàöèÿ è ñåìåêîíòðîë, ÄÍÑÊ, Ìèíèñòåðñòâî íà êóëòóðàòà - Ãëàâíà äèðåêöèÿ "Èíñïåêòîðàò çà îïàçâàíå íà êóëòóðàòà, Áúëãàðñêè èíñòèòóò ïî ìåòðîëîãèÿ, Íàöèîíàëåí èíñòèòóò çà ïîìèðåíèå è àðáèòðàæ, ÐÇÈ, ÐÈÎÑÂ, Öåíòúð çà ðàçâèòèå íà ÷îâåøêèòå ðåñóðñè è ðåãèîíàëíè èíèöèàòèâè êúì ÌÒÑÏ, Äúðæàâíà êîìèñèÿ ïî ñòîêîâèòå áîðñè è òúðæèùàòà, Êîìèñèÿ çà çàùèòà íà ïîòðåáèòåëèòå, Èçïúëíèòåëíà àãåíöèÿ "Àâòîìîáèëíà àäìèíèñòðàöèÿ.
Ñðåä ìîòèâèòå çà óâåëè÷àâàíå íà çàïëàòèòå íà àäìèíèñòðàöèÿòà å ïîñî÷åíî, ÷å ñå óâåëè÷àâàò ðàçõîäèòå çà ïåðñîíàë íà àäìèíèñòðàöèè, êîèòî ñà íàòîâàðåíè ñ äåéíîñòè ïî îâëàäÿâàíå íà ïàíäåìèÿòà è ïîñëåäñòâèÿòà îò Covid-19, âêëþ÷èòåëíî çà ñëóæèòåëè íà ïúðâà ëèíèÿ, ÷èèòî çàäúëæåíèÿ âêëþ÷âàò îáñëóæâàíå è êîíòðîë "íà òåðåí", ñ ïðÿê êîíòàêò ñ äðóãè ëèöà.
Ñòàâà äóìà çà àäìèíèñòðàöèè, â êîèòî îñíîâíèòå çàïëàòè íà ñëóæèòåëèòå ñà ïî-íèñêè â ñðàâíåíèå ñ äðóãè èíñòèòóöèè, âúïðåêè çíà÷èòåëíèÿ îáåì íà îòãîâîðíîñòèòå èì è ïðåêèÿ ðèñê çà çäðàâåòî, ïèøå â ïîñòàíîâëåíèåòî.
"Èçïúëíåíèåòî íà ïîåòèÿ àíãàæèìåíò ïðåäïîëàãà, îñâåí èçïúëíåíèå íà çàêîíîâèòå áþäæåòíè ïðîöåäóðè, è ñúçäàâàíå íà íîðìàòèâíà âúçìîæíîñò çà íîìèíàëíî óâåëè÷åíèå íà çàïëàòèòå íà çàåòèòå â ãîðåïîñî÷åíèòå àäìèíèñòðàöèè. Ïðåäëàãàíîòî äîïúëíåíèå íà Íàðåäáàòà çà çàïëàòèòå íà ñëóæèòåëèòå â äúðæàâíàòà àäìèíèñòðàöèÿ áè ïîçâîëèëî åäíîêðàòíî îïðåäåëÿíå íà íîâè ðàçìåðè íà îñíîâíèòå ìåñå÷íè çàïëàòè íà ñëóæèòåëèòå, ïî-âèñîêè ñ íå ïîâå÷å îò 30 íà ñòî îò äîñåãàøíèÿ ðàçìåð, îáÿñíÿâàò â íàðåäáàòà.
Îáùåñòâåíè êîíñóëòàöèè ùå ñà ñ ïðîäúëæèòåëíîñò 14 äíè. Ñúêðàòåíèÿò ñðîê å îáóñëîâåí îò íåîáõîäèìîñòòà ïîëîæèòåëíèòå âúçäåéñòâèÿ îò íîðìàòèâíàòà íàìåñà äà áúäàò ïîñòèãíàòè ïî íàé-áúðçèÿ íà÷èí.
Îò ôîðìóëÿðà çà ÷àñòè÷íà ïðåäâàðèòåëíà îöåíêà íà âúçäåéñòâèåòî, êàêòî è îò äîêëàäà çà ïðèåìàíå íà íàðåäáàòà, íå ñòàâà ÿñíî êîëêî ùå ñòðóâà íà áþäæåòà òîâà óâåëè÷åíèå.
Êîìåíòàðè (2)
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Ãëîðèÿ áÿñíà, ãîäåíèêúò é ÿ ðåäóâàë ñ õèòîâà 22-ãîäèøíà ñåðâèòüîðêà
19:55 / 02.08.2020
119 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà COVID-19 ó íàñ, ïîëîâèíàòà ñà âúâ Âàðíà
08:35 / 03.08.2020
Âèæòå ïðè êîå óñëîâèå ïðåç íîâàòà ó÷åáíà ãîäèíà ùå ñå ó÷è äèñòàíöèîííî
09:54 / 01.08.2020
Ïðåç èçìèíàëîòî äåíîíîùèå: 270 íîâîçàðàçåíè, âúâ Âàðíà - 27
06:05 / 01.08.2020
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