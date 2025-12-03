Георги Георгиев и европейският главен прокурор г-жа Лаура Кьовеши.
Двустранната среща се проведе в Министерство на правосъдието и е част от посещението на г-жа Кьовеши в България по повод отварянето на самостоятелен офис на европрокуратурата у нас.
През юли тази година Министерският съвет предостави сградата на бул. "Ал. Стамболийски“ №45 в София за нуждите на европейската прокуратура в България.
Министър Георгиев информира г-жа Кьовеши и за започналата процедура за избор на европейски прокурор от България. В момента процедурата е на етап подаване на документи от кандидатите, съобщиха от ведомството.
Двамата обсъдиха още и законодателни промени, които се отнасят до разследването на престъпления, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, и изразиха взаимната си признателност за ползотворното сътрудничество.
Правосъдният министър обсъди важни аспекти с европейския главен прокурор
©
Още по темата
/
Желязков и италианският премиер Джорджа Мелони договориха провеждането на междуправителствена среща през март
01.12
Борислав Гуцанов пред Съвета на ЕС: Трябва да намалим административната тежест за малките и средните фирми
01.12
Министерството на туризма открива най-големия форум за българско вино, очаква се рекорден интерес
28.11
Желязков: До края на 2025 г. пострадалите животновъди трябва да получат компенсациите си в пълен размер
24.11
Гуцанов от Варна: Предстои да обявим голяма стъпка в осигуряването на достатъчно места за нуждаещите се наши майки и бащи
23.11
Още от категорията
/
Хампарцумян: Ако управляващите бяха направили нещата, които обещаха днес, преди седмица, нямаше да има такъв протест
19:12
Президентството: Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите!
17:09
Изтеглят Бюджет 2026
13:56
Председателят на МИР с призив: Нека всички да се събираме всяка вечер в 18 часа пред президентството в знак на подкрепа към призива на Радев!
10:12
"Възраждане" внесе референдума за лева като задължителна точка в дневния ред на Народното събрание
08:26
Проект на решение за оттегляне на законопроекта за държавния бюджет влиза в дневния ред на депутатите
02.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.