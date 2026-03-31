Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Министерството на правосъдието е изискало справката за пътуванията на Пепи Еврото със ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова зад граница", заяви пред журналисти зам.-министърът на правосъдието Таня Радуловска.

По думите ѝ при потвърждение на информацията ще бъде предложено дисциплинарно наказание срещу Русинова.

Проверката идва след данни на МВР, оповестени от служебния вътрешен министър Емил Дечев, според които през 2021 година двамата са преминали заедно границата с Република Северна Македония през граничния пункт "Златарево" в един автомобил.