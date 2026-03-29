Днес, 29 март, се отбелязва 5 Неделя на Великия пост и се почита паметта на преп. Мария Египетска. Преп. Марк, еп. Аретусийски и св. Кирил, дякон.На петата неделя от Великия пост се извършва покаятелна служба, по време на която човек поглежда назад към живота си, спомняйки си грешките и греховете си, и се обръща към Бога с молба за прошка.На този ден човек трябва да избягва всички негативни емоции и поведения. Вярващите се обръщат към Свети Марк за помощ в трудни моменти, молейки се за духовна и физическа сила, закрила и покровителство.