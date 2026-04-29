Днес на 29 април православната църква почита паметта на светите девет Кизикски мъченици и свети Мемнон.

Това е ден, в който се преплитат духовната традиция и народните вярвания.

В народната памет той е време за тишина и избягване на конфликти. Смята се, че всяко действие и дума днес имат особена тежест. Днес хората се обръщат към светците с надежда за изцеление и закрила, като вярват, че силната вяра и смирението могат да донесат утеха и помощ.