На 22 септември православната църква почита Св. свщмчк Фока, еп. Синопийски. Св. прор. Йона. Преп. Йона. Преп. Козма Зографски.Йона е старозаветен пророк от 8-и век преди Христа. Според легендите той бил син на сарептската вдовица, у която живял Свети пророк Илия.Именно него възкресил пророкът от мъртвите с молитва към Бога.Йона получил дара на пророчеството и Иисус му наредил да проповядва покаяние сред езичниците в империя Ниневия.