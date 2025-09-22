ЗАРЕЖДАНЕ...
Празник е! Две красиви имена имат повод да почерпят
©
Йона е старозаветен пророк от 8-и век преди Христа. Според легендите той бил син на сарептската вдовица, у която живял Свети пророк Илия.
Именно него възкресил пророкът от мъртвите с молитва към Бога.
Йона получил дара на пророчеството и Иисус му наредил да проповядва покаяние сред езичниците в империя Ниневия.
Днес имен ден празнуват: Гълъбин и Гълъбина.
Още от категорията
/
Специалист: През есента приемайте селен, цинк и витамин D. Преминете към по-червени меса и яжте зелени банани!
09:07
Техник за инспекциите на асансьорите: Правят се на принципа – асансьорът върви ли? Върви. Слагаме печата и продължаваме нататък
21.09
Празник е!
21.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.