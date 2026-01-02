Празник е! Хора с красиви имена имат имен ден днес
©
Св. Силвестър от ранна възраст той бил възпитан в любов към Господа и се отнасял грижовно към бедните и отхвърлените. Дълго време градският управник се опитвал да убеди Силвестър да се отрече от християнството, но той не искал. Това станало причина да бъде заловен и измъчван. Силвестър издържал всички мъки, предсказвайки скорошната смърт на владетеля. За тази своя постъпка Силвестър започнал да бъде уважаван още повече. Дори езичниците идвали при него за съвет. На 30 години става свещеник, след това епископ. Именно той покръстил цар Константин. И именно той управлявал Римската църква около 20 години.
Монах Серафим Саровски, известен с името Прохор е роден в град Курск в благочестиво търговско семейство. Целият му живот е белязан със знаци на Божията милост. Когато като дете майка му го взела със себе си да строи храм и той паднал от камбанарията, Господ го запазил невредим.
Когато момчето се разболяло, Богородица във видение насън обещала на майка му да го излекува. Скоро, близо до къщата им, Курската коренна икона на "Знамението“ на Пресвета Богородица била пренесена в шествие, майката изкарала болното дете навън, то се поклонило на иконата и след това бързо се възстановило. На 17 години той вече решил да се откаже от светския живот и майка му го благословила за монашески подвиг с медния си кръст, с който монахът не се разделил до края на живота си.
Според легенда на 2-ри януари е било можело да се предпазят пилетата от болести. За целта в кокошкарника е бил поставян камък-амулет с дупка в средата - така нареченият "пилешки бог“. Също така помещенията с домашни птици са били прекаждани с билки, почиствани и след това ремонтирани. Друг начин за прогонване на болести, щети и зли духове от домакинството е да измиете прага на дома си рано сутрин с вода.
Имен ден празнуват Силвестър, Силвена, Силвия, Силвана, Силвина, Сребрен, Сребрина, Горан, Горица, Пламен и Пламена.
Още от категорията
/
"Звярът и легендата": Тайното значение на шевиците по ризите, с които Зеленски поздрави украинците за Нова година
01.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
"Българските евробанкноти са готини!": Хляб, сметки и мечти с пър...
22:21 / 01.01.2026
Кристалина Георгиева: Сега България ще допринесе за оформянето на...
22:21 / 01.01.2026
Кървава Нова година: Мъж уби друг с брадва в тетевенско село
21:31 / 01.01.2026
Трагедия в новогодишната нощ: Мъж загина при катастрофа край Лове...
19:11 / 01.01.2026
Синоптиците предупреждават: От утре в части от страната ще духа м...
19:11 / 01.01.2026
Ще настъпят ли промени с IBAN-те и банковите сметки от днес?
18:45 / 01.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.