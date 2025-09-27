ЗАРЕЖДАНЕ...
Празник е! Не организирайте шумни забавления
©
Не бива да организирате шумни забавления - това е ден за размисъл върху духовността. Не се препоръчва да се работи в градината или на полето - земята почива. Не бива да ходите в гората — "змиите се крият в земята", така че ходенето в гората се счита за опасно.
Към Свети Калистрат вярващите се обръщат с молитви за укрепване на вярата и даряване на сили, както физически, така и духовни. Според народните обичаи на този ден се пекат меденки: вярва се, че изяждането на поне един носи просперитет и благополучие в дома.
Още от категорията
/
Константин се извини за видеото с Емрах: Не сме превишили скоростта. Включих първа и втора за две секунди
10:03
Петър Ганев: Около 25% от работещите у нас получават своите възнаграждения от публичния сектор
26.09
Силви Кирилов: България е изпълнила няколко програми за превенция на хроничните незаразни болести
26.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Томислав Дончев: Ще имаме 6 месеца да преосмислим подхода
22:23 / 26.09.2025
Страшна буря удря Европа до дни! Ще дойде ли и до България?
22:23 / 26.09.2025
Адвокати с остра реакция срещу вписването на Иван Гешев като техе...
22:03 / 26.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.