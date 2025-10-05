ЗАРЕЖДАНЕ...
Празник е! Не отказвайте помощ
©
Харитина живяла в древния град Понте на брега на Черно море. Тя остава сираче в ранна възраст. Била е отгледана от благочестивия християнин Клавдий, който се отнасял към нея като към дъщеря.
Църквата не одобрява и се противопоставя на кавгите, лошия език, клюките, клеветите и осъждането, както и на завистта, алчността, отмъщението и отчаянието. Не трябва да отказвате помощ на тези, които искат.
Вярващите се молят на Света Харитина за тяхно здраве и това на близките им, за сполука в работата, семейно благополучие и просперитет в семейството. Харитина се смята и за покровителка на ръкоделието, тъкачките и шивачките.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.