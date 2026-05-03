На 3 май православната църква почита паметта на мъчениците Тимотей и Мавра - символи на вярност и саможертва от времето на гоненията срещу християните през 3 век.

Какво не трябва да се прави?

Не се приемат и не се подаряват кърпички, защото се смята, че това носи болести. Не бива да се разлива мляко, тъй като това може да доведе до кавги в семейството.

Човек не трябва да се поддава на тъга или отчаяние.

Знаците на природата за бъдещето

Гръмотевична буря предвещава влошаване на времето. Ако сутрин няма роса, се очаква дъждовно лято.

Денят изисква спокойствие и вътрешна устойчивост.