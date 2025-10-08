ЗАРЕЖДАНЕ...
Предадоха на съд учителя по физическо, обвинен за педофилия
Христо Кирев е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 29.07.2025 г. в хостел в ж.к. "Студентски град“ в гр. София се е съвкупил с лице, ненавършило 14-годишна възраст - ученичка от същото училище.
По случая е водено досъдебно производство за престъпление по чл.151, ал.1, от НК, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода“ от 2 до 8 години.
Разследването е приключило за по-малко от 2 месеца, като в хода му са разпитани свидетели и е установено, че преди инкриминираното деяние Х.К. и момичето са водили кореспонденция в интернет приложения в продължение на месеци.
Предстои делото да започне в Софийския районен съд.
