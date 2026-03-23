Преди еврото: България е преминала през 10 парични системи
Още от античността територията на днешна България е била част от активни търговски и парични зони. Първите монети са отсичани от тракийските племена преди около 2550 години, малко след появата на монетосеченето в Лидия през VII век пр.н.е. Сред най-ранните системи е пеонската, свързвана с племето дерони и датирана около VI век пр.н.е., при която се секат предимно сребърни драхми и тетрадрахми. Впоследствие голяма част от тракийските земи попадат под влиянието на атическо-евбейската монетна система, която се превръща в доминиращ стандарт в търговията в гръцкия свят, пише businessnovinite.bg
С разширяването на Римската империя през I век пр.н.е. и по-късно включването на тракийските територии, на преден план излиза римската парична система, базирана на денария и асa, както и на златни и сребърни номинали. По българските земи функционират редица монетарници, включително в Сердика, Филипопол и Одесос, което свидетелства за значителна икономическа активност в региона.
През Средновековието византийската парична система играе водеща роля, като златният солид се утвърждава като международно разплащателно средство. След 1230 г., при управлението на цар Иван Асен II, започва и българско монетосечене, включително на златни монети тип "хиперперон", познати в народната традиция като златици. По-късно българските владетели разширяват сеченето и на сребърни и медни монети, като в определени периоди страната успява да осигури собствено парично обращение.
След падането на България под османска власт паричната система се променя изцяло и в обращение навлизат османски монети – златни, сребърни и медни. Тази система остава доминираща до Освобождението, след което България се включва като асоцииран член в Латинския паричен съюз – една от първите форми на международна координация на паричната политика в Европа.
През XX век страната преминава през няколко ключови валутни режима. През 1928 г. левът е обвързан с щатския долар, а след 1952 г. – със съветската рубла в рамките на социалистическата икономическа система. След промените от 1989 г. левът временно има плаващ курс, което съвпада с период на висока инфлация и финансови сътресения. В отговор на кризата през 1997 г. е въведен валутен борд и левът е фиксиран към германската марка, а от 1999 г. – към еврото.
Така още от края на XX век българската парична система е тясно обвързана с европейската валута. Това обвързване продължава до края на 2025 г., когато еврото окончателно заменя лева като национална валута. В този смисъл, както отбелязва проф. Йосиф Аврамов, България на практика е била в орбитата на еврото десетилетия преди формалното си присъединяване към еврозоната.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Проф. Тодор Кантарджиев: Ако едно дете не е ваксинирано, може да има ужасни случаи на късни усложнения от прекарана инфекция - възпаления на мозъка
09:05
Експерт: Не мисля, че бензинът ще стигне 1,6 евро, но на някои бензиностанции дизелът вече е толкова
08:52
