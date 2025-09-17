ЗАРЕЖДАНЕ...
Предлагат НС да избира шефовете на ДАНС и ДАР
© Булфото
Чез законопроектите се предлага компетентния орган, който назначава/избира председателите на ДАНС и ДАР да бъде променен. Според предложението Народното събрание ще назначава/избира председателите по предложение на Министерския съвет.
В мотивите на законопроектите са отбелязва, че не веднъж Министерски съвет предлага дадено лица за председател, но президентът отказва да издаде указ за назначаването му. При тази ситуация се налага да бъда назначено лице, което да изпълнява функциите до назначаване на титуляр. В областта на на националната сигурност предвид нестабилността в международните отношения и ситуацията на войните, това сериозно засяга ефективността на функциите на съответния орган.
За да се предотвратяват конфликтни ситуации се налага да се направи законова промяна, според която Народното събрание да избира председателите на ДАНС и ДАР по предложение на Министерския съвет. Извършването на такава промяна е в изключителна конституционна компетентност на Народното събрание като законодателна власт. Назначаването и освобождаването на ръководители на институции се извършва по специфичен законов начин, различен от общите правила за назначаване на другите държавни служители. Този специфичен начин включва и законовото определяне на компетентния орган по назначаване или избор", се посочва още в проектите.
Още по темата
/
Ивелин Михайлов: Ще пуснем сигнал срещу правосъдния министър в Европейската комисия по правата на човека
11:10
Пеевски: Пачки, пудели, вътрешни министри, мракобесие...! Тези, които внасят вотовете на недоверие - да спрат да се упражняват!
11:09
Ваня Григорова: Никой не бива да задължава осигурените лица да вкарват вноските си в частен пенсионен фонд
15.09
Боряна Димитрова: Стара слабост на ПП-ДБ е, че остават затворени в едно тясно пространство, трябва да бъдат активни в медиите и в социалните мрежи
15.09
Николай Нанков: Върховният разединител на нацията Румен Радев използва първия учебен ден, за да трови отново атмосферата в държавата
15.09
Калин Стоянов: Наско Атанасов, който често определя президента Радев като "агент на Русия" и "руска матрьошка", гласува странно! Явно не вижда проблем
12.09
Още от категорията
/
Иван Иванов: За цялостното решаване на водната криза в Плевен ще са нужни месеци, може би година
16.09
Желязков свика Националния борд по водите: Нямаме оправдания, че няма пари - има и те трябва да се управляват честно
16.09
Със старта на учебната година: Безопасността на пешеходците и децата влизат във фокуса на институциите
16.09
Желязков: Правителството с радост се вслушва във всяка критика, защото за нас е важен политическият прагматизъм
16.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.