Теменужка Петкова предлага 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. еднократно да бъдат обявени за неприсъствени дни, във връзка с въвеждането на еврото като официална парична единица на Република България от 1 януари 2026 година.
Проектът за решение, с което двата дни да бъдат обявени за неприсъствени е публикуван за обществено обсъждане, показва справка на "Фокус".
Според министър Теменужка Петкова, дполънителните два почивни дни ще позволят извършването на ключови дейности по пренастройка и обновяване на финансови, административни и информационни системи.
