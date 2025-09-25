ЗАРЕЖДАНЕ...
Предлагат отлагане с 8 години за важна регистрация
©
За целта те трябва да подадат заявление в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията, разположени в собствения им имот, които не са вписани в регистъра според изискванията на Закона за водите.
Според новото предложение е срокът за това да стане 28 ноември 2033 година.
Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в този срок няма да могат да бъдат ползвани и подлежат на ликвидация за сметка на техния собственик, който носи и административнонаказателна отговорност.
Регистрацията е основен инструмент за събиране на данни, контрол и ефективно управление на подземните води, както и за изпълнение на ангажиментите на страната по европейското законодателство, пише pariteni.bg. Трябва да се има предвид и регламентирана законова възможност за безвъзмездно ползване за лични нужди, което право може да бъде нарушено, ако тези кладенци не са регистрирани, обясняват в мотивите си вносителите.
Според тях удължаването на срока дава възможност собствениците да изпълнят задълженията си по регистрация. Тази дата е обвързана и със стартирането на работата по актуализиране на Плана за устойчивост за периода 2034-2039 г., като така ще може, въз основа на допълнителни данни, да се направи по-реална оценка на натика върху подземните води и наличните водни ресурси, посочват депутатите. Те допълват, че с промени в Закона за водите се предвижда облекчен режим на регистрация, като част от изискваните документи ще отпаднат.
Още от категорията
/
Манолов, КТ "Подкрепа": Съгласен съм осигуровката за пенсии да скочи с 1% още от 1-ви януари, но на МВФ отдавна нищо не дължим
24.09
Адвокат за новите правила и глоби по пътищата: Все още има пролуки и възможност да се измъкнеш
24.09
Външният министър: Любомир Киров има издаден български паспорт, може свободно да напусне Украйна
24.09
Шулева: Както сме тръгнали по пързалката, особено с дефицитите, ще се озовем в критична ситуация в следващите години
24.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Манолов, КТ "Подкрепа": Съгласен съм осигуровката за пенсии да ск...
23:01 / 24.09.2025
Кога е важно да подпишем анекс към трудовия си договор
22:45 / 24.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.