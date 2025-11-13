Предлагат понижение на основната лихва при просрочените задължения – свързано е с еврото
© Фокус
В момента е регламентирано, че годишният размер на законната лихва за просрочени парични задължения е в размер на основния лихвен процент на Българската народна банка, който тя определя два пъти годишно - в сила от 1 януари и от 1 юли, на текущата година плюс 10 процентни пункта.
При сравнителен анализ с практиката в други държави членки се установява, че България има една от най-високите законни лихви при просрочие в Европейския съюз заради фиксираната надбавка от 10 процентни пункта, пише pariteni.bg.
Освен това икономическите условия, при които е определен размерът на законната лихва през 1994 г. (основен лихвен процент плюс 10 процентни пункта) са се променили съществено и понастоящем размерът на законната лихва в България е необосновано висок. С проекта се предлага вторият компонент при определянето на законната лихва да бъде намален от 10 пункта на 8 пункта.
След въвеждането на еврото като официална парична единица в България от 1 януари 2026 г. Българската народна банка ще преустанови обявяването на основния лихвен процент. Така основният лихвен процент в постановлението следва да бъде съобразен с лихвения процент по основните операции по рефинансиране на Европейската централна банка, пише в мотивите към проекта.
Според Министерство на финансите намаляването на размера на законната лихва ще има незначителен ефект върху бюджета. Лихвите върху невнесените в срок данъци, такси и други публични вземания не представляват основен приход, който формира държавния, съответно общинския бюджет. Ползите от по-ниския размер на законната лихва надвишават евентуалното намаление на приходите от лихви. Размерът на законната лихва ще запази дисциплиниращата си функция, но понижението ѝ ще допринесе за своевременно погасяване на публичните задължения и яснота по отношение на събираемите и несъбираемите публични вземания.
Още по темата
/
Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
11.11
Пенсионерка: Харча всичките си левове до Нова година! Нямам такива излишни пари да ги каращисвам!
11.11
"Ние, потребителите": Как да превърнем монетите от касичката в банкноти преди 1 януари 2026 г.
11.11
Предупреждение: Изискванията към малкия бизнес за въвеждане на еврото ще го пометат като лавина
10.11
Банкер: Пригответе си кеш за пазаруване от 1 януари, може да има минимално забавяне на системите при обслужването с банкови карти
10.11
Хърватски експерти съветват: Следете цените на кафето, след като влезе еврото в България - при нас скочи над 1,50 евро
08.11
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
07.11
Евродепутатът Емил Радев настоя за ясни гаранции за защита на личните данни при цифровото евро
06.11
Определен тип служители у нас получават безплатна храна на работното място. От 2026 г. средствата за това се вдигат двойно
06.11
Още от категорията
/
Изследване на Revolut: Повече от половината българи вземат финансови решения на база онлайн съвети, 30% признават, че губят пари
08:34
Доц. Стефан Дечев: Вучич се стреми да се възползва в максимална степен от разногласията между ЕС и САЩ
12.11
Какво е особен търговски управител – определението, което е част от всяка втора новина в последно време
12.11
Д-р Сергей Иванов: Има мандри, които не ползват мляко. Евтиното сирене от 10 лв./кг - не е истинско, но има и такива по 25 лв./кг, които също не са
12.11
България се присъединява към Европейския център за върхови постижения за гражданско управление при кризи
12.11
Експерт за шофьора, заснел автомобилите на НСО край Пловдив: Имал е огромен късмет, последиците можеха да са трагични
12.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Край границата с България: Опит за бягство в гръцки център за миг...
22:38 / 12.11.2025
Бензиностанциите на "Лукойл" в България няма да спрат работа!
22:38 / 12.11.2025
Бивш началник на НСО: Законът изисква да се отдаде предимство. Ак...
22:37 / 12.11.2025
Отново умишлено прегазено с кола куче!
20:03 / 12.11.2025
Някои от настанените в хосписите на ужасите в Поморие и Черноморе...
20:03 / 12.11.2025
Евростат: България с рекорден ръст на заплатите, но пак е на дъно...
20:03 / 12.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.