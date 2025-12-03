Предлагат промени в Националния съвет по антикорупционни политики
©
Целта е да се възобнови работата на Съвета и да се разшири неговият състав, за да се гарантира представителство на всички съответни институционални участници, в изпълнение на препоръките на Работната група по публичен интегритет и антикорупция към Комитета по публично управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
С промените се предвижда председател на Съвета да бъде министърът на правосъдието. Планирана е и делегация за издаване на заповед от председателя на съвета за определяне на поименния състав на съвета.
Регламентира се ролята на секретар на Съвета да се изпълнява от ръководителя на Главния инспекторат към министър-председателя, като същият запазва членството си и в Съвета. С оглед осигуряване на отчетност се предвижда за всяко проведено заседание секретарят на Съвета да изготвя надлежен доклад до министър-председателя.
Още по темата
/
Желязков и италианският премиер Джорджа Мелони договориха провеждането на междуправителствена среща през март
01.12
Борислав Гуцанов пред Съвета на ЕС: Трябва да намалим административната тежест за малките и средните фирми
01.12
Министерството на туризма открива най-големия форум за българско вино, очаква се рекорден интерес
28.11
Правителството освободи председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
26.11
Желязков: До края на 2025 г. пострадалите животновъди трябва да получат компенсациите си в пълен размер
24.11
Гуцанов от Варна: Предстои да обявим голяма стъпка в осигуряването на достатъчно места за нуждаещите се наши майки и бащи
23.11
Томислав Дончев и турският му колега обсъдиха взаимни инвестиции и иновативни проекти между двете страни
21.11
Още от категорията
/
Изтеглят Бюджет 2026
13:56
Председателят на МИР с призив: Нека всички да се събираме всяка вечер в 18 часа пред президентството в знак на подкрепа към призива на Радев!
10:12
"Възраждане" внесе референдума за лева като задължителна точка в дневния ред на Народното събрание
08:26
КЗК каза до колко стигат надценките във веригите: При млякото са до 77%, при сиренето - до 82%, а при кашкавала - до 91%
02.12
Костадин Костадинов: Протестът е показател, че голяма част от българското общество не иска да бъде тъпкана и държана в робско състояние
02.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.