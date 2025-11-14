Предлагат промени в ТЕЛК и НЕЛК
©
Те са предложени както с оглед на правилното определяне правото и размера на паричните обезщетения и пенсиите, така и за осигуряване на възможност за осъществяването на стриктен контрол върху обществените средства във фондовете на държавното обществено осигуряване, пише pariteni.bg. Освен това, в съвременното общество, което все повече се електронизира и дигитализира, осигуряването на свързаност между системи и регистри, което води до ускоряване на административните производства и до намаляване на хартиения документооборот, е от съществено значение.
В Закона за здравето е регламентирано кои институции имат право на достъп до Националната здравноинформационна система (НЗИС) - системата, в която се съдържа първичната медицинска документация, служеща като основание за определяне на процента трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, датата на инвалидизиране и срокът на инвалидността в експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК.
Експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, в което е удостоверена трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 50 на сто, е документът, който служи като основание за отпускане на пенсии за инвалидност. С оглед на упражняване на контрол за законосъобразност върху решенията на ТЕЛК/НЕЛК е дадена възможност на председателя на медицинската комисия към съответното териториално поделение на НОИ да обжалва експертното решение, когато е налице съмнение за неговата законосъобразност. За да бъде обоснована преценката дали експертното решение съответства на законовите изисквания, е необходимо да бъде извършен преглед на първичната медицинска документация, която се съдържа в НЗИС.
Поради това се предлага достъп до системата на медицинските комисии към териториалните поделения на НОИ. По този начин ще се осигури по-голяма бързина на административните производства и ще се изпълнят основните принципи, залегнали в Закона за електронното управление.
Предлага се и промяна, свързана с установени случаи, при които след постановяване на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, както и след изтичане на срока за неговото обжалване се откриват нови факти и обстоятелства, в това число в хода на досъдебни, съдебни, наказателни производства, които са от значение за формиране на преценката за процента трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, срока на инвалидността и датата на инвалидизиране и съответно - за правото и размера на пенсията. При настоящата нормативна уредба не съществува правен механизъм за преразглеждане на експертните решения извън хипотезите по чл. 99 от Административнопроцесуалния кодекс, който също е с ограничено приложение.
Още по темата
/
КНСБ: За нас това е възможният бюджет, но искаме допълнители 65 млн. евро за заплати и субсидии
08:28
Нинова: Минимумът за един месец, за да живее нормално един човек, е 1540. Колко пенсионери получават такива пари?
13.11
Експерт: Средната работна заплата при работника ще бъде натоварена с 20 лв. на месец. Тоест - никой няма да умре от глад
13.11
Кабинетът одобри средната пенсия от 541,20 евро през 2026 г., а всички да се осъвременят с 7-8% от юли. Вдига се и пенсионнта вноска
13.11
Още от категорията
/
Андрей Новаков: С това можем да направим изпреварващ ход, в който да се подготвим за предстоящото огромно финансиране за превъоръжаване
12:09
Гуцанов: Справянето с демографската криза трябва да е приоритет не само на България, но и на Европа
11:56
Премиерът Желязков свиква спешно Съвета по сигурност, името на особения управител на "Лукойл" се очаква до часове
09:43
Габриела и Красимир, мъчили и убивали животни, с нови показания - били "принудени" да извършват жестокостите
09:03
Социолог: Разочарованието от демокрацията води до две противоположни, но еднакво тревожни реакции
13.11
Сиярто: Възниква съюз от европейски политици, които се противопоставят на войната и в който България е ключов член
13.11
МЗХ: След проверки на Европейската сметна палата за средства, предоставени на България в областта на природните ресурси и околната среда няма открити грешки
13.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.