Предлагат служители на ДАНС да се разхождат пеша за добра форма
©
С проекта се цели премахване на индивидуалната форма на физическа подготовка на държавните служители в Агенцията.
Провеждането на физическата подготовка на служителите на Агенцията единствено в организирана форма чрез пешеходни походи, създава условия за по-добро планиране и контрол, повишаване на служебната дисциплина и безопасност, оптимално използване на работното време, както и допринася за укрепване на колективния дух, взаимодействието и екипността между служителите. Очакваният резултат е да се оптимизира редът за провеждане на физическа подготовка в Агенцията.
За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи, които да бъдат одобрени по бюджета на ДАНС за 2026 г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет.С предложения проект на нормативен акт не се предвижда въвеждането на изисквания на европейското законодателство, нито въвеждането на регулаторни или регистрационни режими.
Още от категорията
/
Експерт: Нито левът, нито еврото се водят чуждестранна валута, това създаде объркване в сектора
10:37
Петър Петров: "Възраждане" беше първата политическа партия, която още преди 6 месеца призова Радев да работим заедно
09:55
Борисов: Там, където съм се родил, там ще си пукна! Знайни и незнайни глупаци да обясняват как съм изнесъл тонове със злато
26.01
Ивилина Алексиева: Липсва необходимият политически и експертен консенсус за въвеждане на нова технология за гласуване
26.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.