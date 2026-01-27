Служители на ДАНС да се разхождат пеша, за да поддържат добра физическа форма се предлага в проект на Инструкция за реда за поддържане на физическата подготовка на държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност“ в Портала за обществени консултации към Министерския съвет.С проекта се цели премахване на индивидуалната форма на физическа подготовка на държавните служители в Агенцията.Провеждането на физическата подготовка на служителите на Агенцията единствено в организирана форма чрез пешеходни походи, създава условия за по-добро планиране и контрол, повишаване на служебната дисциплина и безопасност, оптимално използване на работното време, както и допринася за укрепване на колективния дух, взаимодействието и екипността между служителите. Очакваният резултат е да се оптимизира редът за провеждане на физическа подготовка в Агенцията.За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи, които да бъдат одобрени по бюджета на ДАНС за 2026 г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет.С предложения проект на нормативен акт не се предвижда въвеждането на изисквания на европейското законодателство, нито въвеждането на регулаторни или регистрационни режими.