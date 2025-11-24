Предлагат тотото да бъде дадено на концесия за 15 години
Под предложението стоят подписите на депутатите Костадин Ангелов (ГЕРБ), Йордан Цонев (ДПС) и Драгомир Стойнев (БСП).
Според изложените мотиви, избраната компания трябва да поеме "цялостната дейност по организиране на хазартните игри на държавното сдружение“. Тя ще бъде определена "по прозрачен и конкурентен метод", чрез процедура за избор на концесионер, която ще се проведе от Министерството на младежта и спорта. Именно министърът на младежта и спорта ще трябва да подпише концесионния договор и да упражнява контрол върху изпълнението му.
В момента министерството се ръководи от Иван Пешев от квотата на БСП. Според текстовете той трябва да стартира процедурата за проучване на интереса до края на март 2026 г.
Предвидено е концесията да може да бъде предоставена само на местно юридическо лице или на чуждестранна компания, която има регистриран клон или място на дейност в България.
