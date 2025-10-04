ЗАРЕЖДАНЕ...
Предложение: Длъжниците с неплатени сметки да бъдат изпращани към ЧСИ. Ако не платят - на съд
Това да се отнася за малките по размер задължения като сметките за ток, вода, парно и телефони - предлагат от Камарата на частните съдебни изпълнители.
Според тях - предложението е и в интерес на крайния потребител, който по този начин няма да плаща разходи, свързани със съдебни производства.
"Човекът като разбере, че към него има претенции ще си прецени дали е основателна или не, тоест дали да плат или не, дали да плати цялата или да разсрочи, ако няма възможности, то няма да бъде със запорирани сметки и заплата съответно няма да му се увеличава дълга по никакъв начин", каза пред bTV Георги Дичев, председател на камарата на частните съдебни изпълнители.
