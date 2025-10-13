ЗАРЕЖДАНЕ...
Предложение: Държавата да поема здравните вноски на работници, изпаднали в определена ситуация
Това предлагат да се запише в Закона за здравното осигуряване депутати от ПП-ДБ, с внесен законопроект в Народното събрание, пише pariteni.bg. За целта се създава нова точка в закона, с която се предвижда в тези хипотези вноските да се заплашат за сметка на държавния бюджет, върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се.
Срокът за внасянето им да е до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Запазва се изискването това да става само при обективна невъзможност осигурителят да плаща вноските, обясняват в мотивите си депутатите.
За тези периоди няма да се прекъсват здравните права на засегнатите, пише още в законопроекта.
Въвежда се задължение за уведомяване на лицата при прекъсване на здравноосигурителните им права, което да става със съобщения по телефона или електронната поща. Целта на промените е да се подобри защитата и предвидимостта за бременни жени и майки в случаите на несъстоятелност на техния работодател, да се намали броят на прекъснатите здравноосигурителни права поради липса на платец или поради неинформираност.
Друга промяна в закона предвижда НЗОК да уведомява гражданите по електронен път за извършени спрямо тях медицински дейности, като целта е така да се спрат фиктивните хоспитализации.
