Предотвратиха имотна измама за стотици хиляди левове
© iStock
При сделка за покупко-продажба на имота пред нотариус са представени документи, които пораждат съмнения в тяхната истинност. Нотариусът подава сигнал, а разследващите установяват, че нотариалният акт не съществува в архивите на Агенцията по вписванията. Площта на имота е около 760 квадратни метра.
По случая са арестувани двама души – жена на 49 г., която не е известна на МВР,както и мъж на 52 г. с множество полицейски регистрации. Те са задържани за срок до 72 часа. Материалите по разследването са докладвани на прокуратурата.
Кристиян Костов посочи още, че органите на МВР осъществяват постоянен наблюдение върху лица от оперативен интерес по линия на имотните измами и взаимодейства тясно с други контролни органи и институции.
