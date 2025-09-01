Financial Times.
Самолетът на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен загуби достъп до GPS навигационните услуги, докато се приближаваше към летището в Пловдив в неделя, което принуди пилотите да кацнат, използвайки хартиени карти.
Служители, запознати с инцидента, твърдят пред The Financial Times, че той се разглежда като предполагаема руска намеса.
Според един от служителите "GPS сигналът в цялата зона на летището се e изключил. Самолетът кръжеше близо час, преди пилотът да реши да кацне ръчно, използвайки хартиени карти."
Служителят определи прекъсването като "безспорна намеса". Прекъсването е свързано със заглушаване на GPS сигнали, практика, която предотвратява или изкривява сателитната навигация. Първоначално използвана за военна и разузнавателна защита, подобна намеса сега все по-често се отчита като инструмент за нарушаване на комуникацията.
Фон дер Лайен пътува от Варшава до Пловдив, за да се срещне с българския премиер Росен Желязков и да посетят най-голямото държавно военно предприятие в страната ВМЗ - Сопот.
Linchpin
преди 39 мин.
Урсула доста успешно го набива на ватниците, те и затова подскачат като пуканки на горещ тиган! :) Трябва само някой като Рейгън да смени рижия смешник и р00сия скоропостижно ще я застигне съдбата на ссср!
Sony007
преди 53 мин.
Продажниците от ВъZраждане с интелект не може да изпъкнат и затова наблягат на простотия цинизми в коментарите.
onetwo
преди 59 мин.
Горката жена! Какво е принудена да преживява, заради един нещастен и прокълнат на вечна простотия и злоба народ!
santos
преди 1 ч. и 4 мин.
Давам го в устата на всички европедали!
aahasfer
преди 1 ч. и 41 мин.
появи се стар трол с ново име - *къдекъде ми го туриха*,който вие на лиляво пембян саксофон!Колкото и да си сменяте именцата ви издава примитивната ви русосифилистична нотка,платени нещастници!
БУЛТРАС
преди 1 ч. и 43 мин.
Така и не рабрахте че Русия,Китай,САЩ ,Индия имат съвременни технологии.Израел ,Северна и Южна Корея също.Всяка една държава го има.ЮАР,Бразилия,Аржентина.Това е свързано с Н.С.
tikom
преди 2 ч. и 1 мин.
Войът на к¤пейките е толква силен, че чак заглушили GPS на самолета на Урслула! А можеше едно традиционно хоро да изиграят на пистата, барем отклонят полета хахаха
Първи и Вечни
преди 2 ч. и 4 мин.
Някои неща и след век и половина не се променят. Това е хубавото на историята.
Вътьо Казана
преди 2 ч. и 25 мин.
В ЕС отдавна копаят дъното. Да кажат че руснаците са виновни и за озоновата дупака и прочее. Излагация пълна.
Пловдивчанин_1
преди 2 ч. и 34 мин.
И въпреки това, копейкаджиите, киснаха под дъжда пред ВМЗ, после даже се сбиха по между си, а Урсула си направи планираната визита и продължи благополучно към следващата дестинация :) хахахах
Sion
преди 2 ч. и 35 мин.
От Альоша е изстрелян сигнала... новината ми звучи като черната пантера от Шумен
