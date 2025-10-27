ЗАРЕЖДАНЕ...
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
© Plovdiv24.bg
"В пазарна икономика единственият принцип, който определя цените на имотите, е балансът между търсене и предлагане. Когато търсенето превишава предлагането, цените растат. Единият вариант е да се намали търсенето, както беше по времето на социализма. Другият е да се увеличи предлагането. Въпросът е защо не се предприемат действия за увеличаване на предлагането, за да се нормализират цените", коментира пред телевизия Bulgaria On Air инж. Шопов.
По думите му най-печеливши в България са фирмите с малки надценки и големи обороти.
Той подчерта, че устойчивото развитие на бизнеса изисква стабилно предлагане на имоти.
"Ако се либерализира механизмът и административната тежест намалее — в момента често се чака години за издаване на разрешителни — повече капитал ще се насочи към жилищното строителство. Това ще увеличи предлагането и ще стабилизира цените", обясни председателят на асоциацията.
Инж. Шопов коментира и административните пречки, които забавят процесите по строителство.
"На дневна база има стотици преписки за разрешителни, които се бавят многократно над законовия срок. Това се отразява както на предприемачите, така и на пазара като цяло", каза той.
Според него ефективното управление на инфраструктурата и ясните градоустройствени планове са ключови за регулирането на пазара.
"Когато общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството, предлагането намалява, търсенето се увеличава и цените растат", обясни експертът.
Инж. Шопов предупреди, че чуждестранният инвестиционен капитал също може да повлияе на цените.
"В страни като Словения и Хърватия приемането на еврото доведе до ръст на цените на имотите с около 10% заради инвестиционни покупки от чуждестранни купувачи. Ние сме против подобен сценарий, тъй като това прави жилищата още по-недостъпни за българските граждани", каза той.
На пазара най-голямо е търсенето на маломерни апартаменти, като най-желани остават двустайните жилища, следвани от тристайните.
"Хората купуват имоти според своите нужди, а не заради пандемия или други външни фактори. Качеството на строителството в България е на много добро ниво и това също влияе на интереса", заключи инж. Шопов.
Още от категорията
/
Собственик на заведениe: Новогодишната вечер ще доведе до голямо объркване и дискомфорт за нас
10:03
Производител: По-вкусни от българските орехи няма, но внасяме и продаваме от Китай, защото е евтино
18.10
В полза на български и чуждестранни инвеститори: Създадоха първата Интерактивна инвестиционна карта на България
17.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
grajdanina
преди 1 ч. и 26 мин.
ако лихвите станат като в САЩ, ще изпукат като пуканки хората теглили кредити на ръба на възможностите си
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.