ЗАРЕЖДАНЕ...
Предприемач: Цените на жилищата може да паднат, ако се строи повече
©
"Визуалните впечатления за презастрояване често са подвеждащи, защото хората гледат новите сгради по големите булеварди в столицата и другите големи градове, но общата картина е различна“, обясни той телевизия Euronews Bulgaria.
Според Шопов българските градове все още предлагат значителни зелени площи, а за доказателство асоциацията дори обяви награда от 5 хиляди лева за този, който успее да посочи по-малко застроен и по-зелен град с население над 1 милион души от София.
Георги Шопов подчерта, че в България цените на имотите се определят основно от търсенето и предлагането.
"Търсенето е много голямо. Ако се строи повече, цените могат да паднат – това е единственият пазарен механизъм. Хората купуват жилища, позволяват си ги, тук няма "балон““, посочи той.
По думите на Шопов, проблемите като трафик и натовареност са типични за всички големи градове в страната. Те не могат да бъдат напълно елиминирани, но могат да бъдат ограничени чрез по-смели политики.
"В Западна Европа тези трудности се усещат по-малко заради регулации като високите данъци върху автомобилите, които намаляват движението“, допълни той.
Още от категорията
/
Ужас на ГКПП "Капитан Андреево"! Такова нещо не сте виждали - чуват се клаксони, хората създават хаос!
12:58
Експертът Габриела Руменова с препоръки преди първия учебен ден: Много често изкуственото завишаване на цените е съпроводено с уж намаление
11:07
Икономист: Изместени са младите и най-неопитните и необразованите. Работници не се намират заради ниските заплати
09:11
Заради шарката по животните: Шефът на БАБХ и главният държавен ветеринарен инспектор са в Брюксел
08:26
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Даскала1
преди 2 ч. и 47 мин.
Градът вече е презастроен! Трябва незабавно да се прекрати всяко ново строителство! Никой не мисли за комуникациите - транспортни и битови. Искате ново строителсто - ликвидирайте измислените общини Варица и Родопи и градът да расте навън.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.