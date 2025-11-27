Bulgaria ON AIR по повод изтегления от управляващите Бюджет 2026.
Според него само анонсирането на възможно увеличение на данъка "Дивидент“ е довело до изтеглянето на около 1 млрд. евро от България до септември. Дачев подчерта, че дъщерните фирми на чуждестранни компании масово изнасят средства към своите майки, извън "традиционните“ около 5 млрд. лв., които всяка година напускат страната.
Той даде примери с Норвегия и Великобритания, които по думите му "са изгонили чуждите инвеститори заради лоша държавна политика“.
Зам.-председателят на БТПП коментира и идеята държавният спортен тотализатор да бъде отдаден на концесия.
"Чудя се защо говорят за 100–200 млн. оборот. Оборотът в хазарта е над 40 млрд. Сега един държавен монополист, който нищо не прави, ще бъде даден на чужд монополист да развърти този бизнес. В банановите републики хазартът процъфтява. Уважаващите себе си страни не развиват хазарт“, заяви Дачев.
Той припомни, че подобни действия вече са наблюдавани при промяната в закона, довела до отнемането на бизнеса на Васил Божков.
По темата за активите на "Лукойл“ Дачев предупреди, че държавата поема сериозен риск.
"Ако някой пипне "Лукойл", мъртъв е. Цялата държава ще ни затрият. Международният интерес е огромен“, заяви той.
Според него България има тежки ангажименти по международни договори и всяко необмислено действие би довело до международни арбитражи.
Дачев определи назначаването на Румен Спецов за особен управител като "много правилен ход“, тъй като той може да контролира финансовите потоци, но предупреди "да не се пипа повече“.
"България има лош опит – арестуваха Nexo и те тръгнаха да съдят за 3 млрд. долара. ЧЕЗ в момента съди държавата за това, че не е осигурила условия да развие бизнеса си“, коментира още Дачев.
В заключение той подчерта, че обществото вижда само "върха на айсберга“, докато реалните процеси са "много по-дълбоки и опасни“.
