Предприемач: Хората, които вършат рутинна административна работа, трябва да се преквалифицират
Според него изкуственият интелект (ИИ/AI) може да оптимизира редица скучни и рутинни процеси, но никой не бива да допуска да бъде изцяло заменен от него.
Дончев посочва, че най-рискови са позициите, свързани с еднообразни, автоматизируеми дейности – например административно въвеждане на данни.
Той съветва хората в такива професии да се преквалифицират към управление и контрол на AI моделите, които автоматизират тяхната работа.
За разлика от това, управленските позиции не могат да бъдат изцяло заменени:
"Изкуственият интелект може да помага на мениджърите да вземат по-информирани решения, но пълното доверяване на софтуер не предвещава позитиви.“
Кузо Дончев е категоричен, че България има потенциал да бъде световен лидер в областта на технологиите и космическите изследвания.
"Имаме едни от най-добрите специалисти в ИТ сферата. Ако ще правим компоти, трябва да правим най-добрите и да снабдяваме целия свят“, казва той, описвайки философията си за конкурентоспособност.
Вече съществуват автономни автомобили и роботи, които променят света. Затова според Дончев е необходима ясна регулация на отговорността и безопасността.
В областта на киберсигурността той очертава бъдещето като "война на AI срещу AI“ и смята, че администрациите трябва да разработват собствени интелигентни системи, които да предотвратяват зловредни действия.
Дончев прогнозира, че хуманоидните роботи скоро ще станат ежедневие:
"Хуманоидният робот ще бъде като да си купиш миксер за дома – ще върши скучните задачи, но не и да замества хората в офиса.“
Според него светът върви към пълна автоматизация с цел по-висока производителност и точност.
"AI е умен софтуер, но прави глупави грешки“
В заключение експертът предупреждава, че хората не трябва да мистифицират изкуствения интелект:
"Много сме далече от момент, в който AI може да ни застраши. По-скоро опасност са хората, които го използват неправилно.“
Той призовава обществото да се образова и да подхожда критично към резултатите, които AI системите предоставят.
/
