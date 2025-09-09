ЗАРЕЖДАНЕ...
Председателят на БКЗ: Пазарът на труда в България е нестабилен
Според проактивните изследвания на Конфедерацията, правени на всеки 6 месеца, най-големият процент е на работодателите, които искат да задържат екипите си без промяна, което показва стабилност, посочи експертът. "Гледаме внимателно и тези, които искат да увеличават екипите си и да растат, и тайно се надяваме да са все повече. Причините за буксуващите планове на част от работодателите са, че повече от 86% не могат да намерят служители за отворените си работни места.“ На пазара на труда се търсят работници както за сезонна, така и за постоянна работа, но като цяло се търсят сериозни, дисциплинирани и с желание за работа във всички сектори хора, поясни тя и добави, че не винаги има разбирателство от двете страни и винаги трябва да се търсят компромиси и да има търпение от двете страни.
Пазарът на труда в България никога няма да е готов за нови предизвикателства, но е много добре адаптивен. Според госта е изключително важно да продължаваме да учим през целия си живот. "Ако ние, хората, не се развиваме и учим непрекъснато, просто ръждясваме. Никога не трябва да си мислим, че сме достатъчно научени. Само така можем ние да яхнем технологиите, ние да яхнем нашия баланс между работа и личен живот.“ Нови възможности за заетостта има във всички сектори и региони, посочи още специалистът, като цитира статистическите данни, че в момента има отворени около 150 хиляди работни места на пазара на труда. Василева е категорична, че производителността на труда трябва да е от съществено, определящо значение във формула за формирането на работната заплата. "Само тогава можеш сам да си вдигнеш заплатата и да не се оплакваш. Ще си произвел повече, което ще позволи на работодателя да сподели повече.“
Националните политики за пазара на труда в момента са фокусирани много сериозно в дейности за привличане на неактивните лица на пазара на труда, като за целта се развиват и осъществяват различни обучения, които предоставят на зарегистриралите се безработни всякакви насоки, които евентуално биха ги заинтересували, обясни още специалистът. "Най-важното е да разберем какво ни харесва да работим, да си следваме ценностите, да не се подаваме на съвети, които биха ни отвели по нечии чужд път, а да следваме нашите мечти и нашите стремежи. Пазарът на труда може да не ни предостави всичко това, обаче ние бихме могли да го създадем със своето предприемачество. И винаги трябва да си зададем въпроса: независимо на колко години сме, каква е цената на кариерната свобода, колко пари трябва да печелим, за да се чувстваме щастливи и добре?“
