Председателят на БТПП: Влизането в еврозоната не бива да успокоява никой от политиците
“Първият бюджет беше един крещящ опит с бюджетни средства да се напазаруват избиратели за следващите избори, увеличавайки несъразмерно заплатите в бюджетния сектор. Само че тези, които получават заплати, са около 600 000. Останалите 2,2 млн. работещи са в частния сектор", коментира Симеонов.
По думите му ако някой е загрижен за доброто на хората, трябва да мисли за всички в България, а не само за тези в бюджетния сектор. “Когато има прекалено големи очаквания и се правят несъразмерни обещания за увеличението на заплатите, резултатът ще бъде такъв", смята пред NOVA NEWS той.
Според него вторият коригиран бюджет би могъл да се нарече по-добър, но той запазвал два големи недостатъка.
“Отново щеше да има големи харчове с увеличението на заплатите с по 10%. В България догонването не означава увеличаване само на заплатите в бюджетния сектор. То трябва да следва увеличаване и балансирано развитие на социалната сфера. Трябва да се даде възможност и на фирмите да не биват притискани. В случая тежестта падна не само върху тях, но и върху работниците", каза Симеонов.
“Вторият голям недостатък е липсата на реформи. Влизането в еврозоната не бива да успокоява никой от политиците. Това е само началото на истинската конкуренция в рамките на единния европейски пазар и час по-скоро трябва да се направят предвидените реформи", твърди председателят на Българската търговско-промишлена палата.
Според него удължителният бюджет, който мина днес в Бюджетната комисия, е по-добър, защото ще раздава само постъпили в приход пари, а не имагинерни. “Ще ограничи преразпределителната роля на бюджета, ще предпази държавата от допълнително задлъжняване поне за месеците, в които ще функционира по този начин. Това ще спаси бъдещите поколения от плащане на дългове, които ще направим чрез раздаване в бюджетната сфера", твърди експертът.
“В рамките на Европейския съюз едната писта, по която ще бъдем критикувани, е това, че ние години наред правихме административно определяне на минималната работна заплата. Не можаха политиците да съберат смелост, притеснявайки се за изборите", каза председателят на Българската търговско-промишлена палата. Според него трябва да има механизъм за минималната работна заплата. “Ако той не се реализира чрез колективно договаряне между представители на работниците и работодателите, това не отговаря на демократичните принципи на Европейския съюз", твърди той.
“Управляващите получиха писмо още през септември миналата година. Сега вероятно отново ще бъдем глобени", смята Симеонов.
