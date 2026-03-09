Председателят на ДКСБТ: Процесът по прехода към еврото приключи!
©
Иванов допълни, че към момента се занимават с технически въпроси за изземване на левовата парична маса.
"БНБ ще обменя безсрочно, а българските банки и пощи безплатно до средата на годината, като вече левовата маса в хората е много, много малка", припомни той и посочи статистика:
"3,7 милиарда лева има неприбрани или 88% от левовете, но това са много малки количество, като имате предвид, че 1% ще остане неприбран по принцип. С останалите държави е същото. Отличници сме в тази посока и почти вече няма никакви проблеми с обмяната лев-евро. Законът за въвеждане на еврото продължава действието си до 8 август и всички търговци, които са ангажирани, следва да го имат предвид за двойното етикиране, превалутирането и необоснованото повишаване на цените", посочи Иванов и призова:
"Никой да не се отпуска, да се знае, че законът действа до 8 август", каза той.
За отчетния период 2 март - 6 март "Български пощи" са реализирали 7 994 операции на обща стойност 9 млн. 295 хил. За периода 5 януари 2026 г. до 6 март от "Български пощи" са реализирани 169 064 операции на обща стойност 245 млн. 841 хил. лв., посочи още Иванов и допълни:
"За периода 26 февруари до 5 март в МВР са регистрирани 8 нови случая на опити за прокарване в обращение на неистински евробанкноти. Образувано е 1 досъдебно производство, регистрирани са 5 преписки и започнали 2 проверки. Иззети са общо 9 банкноти, от които четири с номинал 20 евро, три с номинал 50 евро, една с номинал от 100 евро и една с номинал - 200 евро".
След извършени проверки по адреси ГДБОП установи опит за интернет измами за въвеждане в заблуждение на потребители. Няма данни за реално предлагане и разпространение на неистински банкноти.
Потребителската кошница е 57 евро. Вече трета седмица задържаме тази стойност.
Още по темата
/
БНБ: Макроикономическата среда остава стабилна – растежът е положителен, а инфлационният натиск отслабва
28.02
Предупредиха: Въвеждането на еврото не трябва да бъде свързано със спекулативно увеличение на цените
23.02
Петър Ганев: Ако токът не поскъпне, но обядът с колегите се вдигне, именно това ще ни направи впечатление
23.02
Сигнали за поскъпване след въвеждането на еврото: В стола на български университет и в Рилския манастир
21.02
Хотелиер: Никой не помисли за нас. Между 3% и 5% имаме печалба, след като махнем всички разходи
19.02
Още от категорията
/
Експерти за промените в шофьорските курсове: При всички сфери, които регулира и контролира "Автомобилна администрация", има едни и същи проблеми
12:38
Теодора Георгиева: Ходила съм няколко пъти в "Осемте Джуджета", записът с Пепи Еврото може да е пратен от главния прокурор
08.03
Корнелия Нинова: Да не позволяваме да се изопачава историята ни. Да бъдем непокорни, свободни и горди българи
03.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.