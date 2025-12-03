Сподели close
След изявлението на президента Румен Радев за единение и единодействие на всички българи е време да го подкрепим и да застанем до и зад него!

Нека всички да се съберем всяка вечер в 18 часа пред президентството в знак на подкрепа към призива на президента! Такъв призив отправня преседателя на МИР Симеон Славчев във Фейсбук.

"Нека да обединим усилия и да изгоним веднъж завинаги мутрите и мафията от власт!Нека да вземем съдбите си и тези на децата ни в нашите собствени ръце!

Нека заедно да спасим Родината!", пише още Славчев.