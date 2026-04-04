След като Прокурорската колегия остави без разглеждане искането на Андрей Янкулов за избор на нов изпълняващ функциите главен прокурор, служебният министър на правосъдието внесе ново искане за дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов по сигнала на Теодора Георгиева.

"Доколкото съм запознат, предложението на служебния министър на правосъдието се основава на публично известни обстоятелства. Някои от тях са били коментирани от Съюза на съдиите в България в наши позиции. Считам, че тези обстоятелства подлежат на проверка от страна на Прокурорската колегия на ВСС, защото досега, въпреки огромното обществено внимание и медийния интерес по тези обстоятелства, те останаха неизяснени", коментира в ефира на NOVA NEWS председателят на Съюза на съдиите в България Атанас Атанасов.

"Това, което няколко пъти сме поставяли на вниманието на Прокурорската колегия, но остана без всякакви действия от тяхна страна, е например за действията на господин Сарафов да иска съдии от Съюза на съдиите в България да не бъдат част от съдебни състави, които разглеждат наказателни дела, по които той се чувства засегнат. На това сме обръщали внимание. Няма как той да използва институцията на прокуратурата, искайки отводи на съдии по въпроси, по които се чувства лично засегнат", каза Атанасов.

Той потвърди, че е познавал Петьо Петров, известен с прякора си Еврото, от работата си като съдия в Софийския районен съд. Петров по същото време е бил прокурор в Софийската районна прокуратура.

"Това, с което той стана известен всъщност, е ролята му по делото, по което беше задържан и обвинен един колега от Софийския градски съд – колегата Сантиров, заедно с други двама подсъдими. Делото в крайна сметка завърши с оправдателни присъди, като съдилищата, включително и Върховният касационен съд като последна инстанция, приеха, че в качеството си на свидетел по това дело Петров е провокирал поведението на колегата и на другите подсъдими, така че те да бъдат уличени в подкуп. Провокацията към подкуп е престъпление съгласно нашия Наказателен кодекс", обясни Атанасов.

Относно разпространената информация от служебния вътрешен министър, че прокурор Емилия Русинова е пътувала, заедно с Петьо Петров в чужбина, Атанас Атанасов коментира, че както съдиите, така и прокурорите са длъжни и в професионалния си, и в личния си живот да имат поведение, което не уронва престижа на съдебната власт.

"Всякакви срещи с лица, за които има съмнение, че са извършили престъпления и незаконни деяния, както и всяко използване на такива лица за кариерно развитие, е нещо, което е несъвместимо с изискванията за заемане на тези длъжности", каза Атанасов.

За изземването на преписката от Софийската градска прокуратура по сигнала на Теодора Георгиева, Атанасов каза, че от Съюза на съдиите не могат да коментират процесуални действия по конкретни дела. "Принципно сме изразявали позиции, че прокуратурата трябва да действа по такъв начин, че да не оставя съмнение, че се използва за някакви лични цели. И тук е видимо, че има съмнение за конфликт на интереси. Не може едно производство, което се води, за да бъде изяснено действала ли е неправомерно градската прокурорка при отношенията си с Теодора Георгиева, в крайна сметка да бъде иззето от прокуратурата, която в момента е ръководена от госпожа Русинова, без последната да се оттегли или по някакъв начин да демонстрира, че няма да влияе върху развитието на това дело.", каза Атанасов.

Единствената прокуратура, която е компетентна като първа инстанция да осигурява разследване срещу лица с имунитет, е Софийската градска прокуратура, т.е. прокуратурата, ръководена от госпожа Русинова, уточни той.