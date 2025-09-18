ЗАРЕЖДАНЕ...
Представител на Национално сдружение "Българска домашна ракия": Това ще убие хиляди производители на грозде
Според предложението, публикувано за обществено обсъждане, държавата въвежда ясен лимит – всяко домакинство ще може да произвежда до 30 литра ракия и до 500 литра вино годишно. Това на практика означава, че "вече няма да можем да купуваме плодове от пазара, за да си направим от тях алкохол".
Промените предизвикаха остри реакции сред собствениците на казани, особено в Северозападна България, където домашното производство е традиция.
"Българинът най-обича да пие ракия, вино", коментира пред NOVA Иван Петров, собственик на казан за варене в Монтана. Той потвърди, че в момента хората масово купуват плодове, за да ги използват за лични нужди.
"Събират хората джанки, сливи, праскови, кайсии, нали, кой каквото има. Купуват си даже и си правят ракия", обясни Петров.
Според него, ограничението ще има обратен ефект и ще тласне много хора към нелегална дейност.
"Това ще накара хората да се върнат към нелегалното производство в домашни условия. Те не плащат нито акцизи, нито данък, нито нищо. Това ограничение ще вкара дейността в сивата икономика", категоричен е той.
"Това ще убие хиляди производители на грозде. Сега им се забранява да продават на когото и да е, освен ако не е регистриран винопроизводител. Ние сме единствените в Европа, които плащаме акциз за лични нужди", заяви представителят на Национално сдружение "Българска домашна ракия" Петко Събев.
За момента законопроектът е само предложение, което предстои да бъде обсъдено, преди да влезе за гласуване в Народното събрани
