Корман Исмаилов ще присъства на официалното представяне на първия новопроизведен влак "Шкода“, който пристигна в България в началото на март.
Проектът за доставка на 25 мотрисни влака е в размер на 326,7 млн. евро, от които 261,4 млн. евро са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост, а останалите 65,3 млн. евро по Програма "Транспортна свързаност“ 2021-2027. Влаковете са предназначени за крайградски превози, разполагат с общо 333 места и развиват максимална скорост от 160 км/ч.
Събитието ще се състои днес на Централна гара София.
В церемонията ще участват посланикът на Чешката република у нас Н.Пр. Мирослав Томан и главният изпълнителен директор на "Шкода Груп“ Петър Новотни.
Представят официално най-новите влакове у нас, които развиват максимална скорост от 160 км/ч.
©
/
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.