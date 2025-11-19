Предупредиха ни: 1 млрд. евро ще бъдат взети догодина от хората и бизнеса
©
"В обществения сектор също се получава неравенство. За едни има огромни увеличения на заплатите, за другите никакво. НАП е един от примерите, където не се предвижда ръст на заплатите въпреки че си вършат работата", каза Попдончев.
"При 5% ръст на заплатите в администрацията няма да е нужно увеличаване на осигурителната вноска. Но това означава развръзване на автоматичното вдигане на заплатите", добави той пред NOVA.
"Този бюджет удря бизнеса и прави работещите по-бедни", предупреди и икономистът Никола Филипов.
Като смислен начин да се осигурят повече приходи за бюбдежа Бошов посочи вдигането на данъчните оценки на имотите.
"Те не са актуализирани от 2006 година и актуализацията им означава 1,2 млрд. евро нови приходи, включително и от ДДС. Ще се осигури и стабилност на общините", заяви той.
Още по темата
/
Румен Петков: Бюджет 2026 е със силно социален ангажимент, който през последните 10 години отсъстваше
17.11
Още от категорията
/
Каримански за коледните добавки: Ще тежи на всички нас, които работим и плащаме данъци. Не може да разчитаме на 29 депутати, които се отказват от заплатите си
09:58
Румъния увеличава вноса на ток, в България тецовете ни спасяват: Ако въглищните централи бъдат изключени, борсовите цени могат да скочат с 60-80%
09:40
Чужденците продават жилищата си в България: БНБ отчете отрицателен нетен поток от инвестиции в имоти
08:46
Гроздан Караджов: 4,4 млн. лв. за 290 часа работа средно годишно на правителствения "Фалкон". Това е разсипия, ще възложа да бъде продаден!
08:28
Спецов увери, че работните места в "Лукойл" ще бъдат запазени, а производственият процес няма да бъде нарушен
18.11
Най-големият доставчик на софтуерно осигуряване в Европа иска да увеличи инвестициите си в България
18.11
ИПБ: Политическата немощ може да доведе до срив на транспортната система, което да се превърне в заплаха за националната сигурност
18.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Хампарцумян: Цените на храните ще останат високи и през следващат...
20:05 / 18.11.2025
ЕЦБ предупреди: Банките от еврозоната трябва да се подготвят за б...
19:15 / 18.11.2025
Приеха проектобюджетите на ДОО, НЗОК и Бюджет 2026 г. в комисиите...
19:14 / 18.11.2025
МОСВ: За всеки трети проверен воден обект по Черноморието има нар...
19:14 / 18.11.2025
Лена Бориславова: Аз ще се прибера при семейството си, но Коцев и...
17:31 / 18.11.2025
Cloudflare: Мислим, че инцидентът вече е разрешен!
17:31 / 18.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.