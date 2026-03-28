Днес - 28 март, до 14 ч. са възможни краткотрайни прекъсвания в продажбата на винетки и маршрутни карти.В резултат на сработила защита, свързана с външното електрозахранване, тази сутрин имаше временни прекъсвания в продажбата на винетки и маршрутни карти. Това не е засегнало процесите по таксуване чрез бордови устройства и GPS тракери за тежкотоварни превозни средства над 3,5 тона.Краткотрайни прекъсвания до 14 ч. са възможни отново поради провеждането на допълнителни тестове.НТУ се извинява на водачите за причиненото неудобство.