Предупредиха за проблеми в продажбата на винетки и маршрутни карти
В резултат на сработила защита, свързана с външното електрозахранване, тази сутрин имаше временни прекъсвания в продажбата на винетки и маршрутни карти. Това не е засегнало процесите по таксуване чрез бордови устройства и GPS тракери за тежкотоварни превозни средства над 3,5 тона.
Краткотрайни прекъсвания до 14 ч. са възможни отново поради провеждането на допълнителни тестове.
НТУ се извинява на водачите за причиненото неудобство.
