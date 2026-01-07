Предупредиха за висока опасност от лавини в Пирин
Внимание!!!
Много вероятни са лавини тип ветрова дъска на повечето изложения в Алпийски пояс. Възможни са и спонтанни лавини.
Духа умерен до силен Южен вятър, слаб снеговалеж, слаб дъжд в Преходен и Горски, намалена видимост и повишена влажност в Алпийски и Преходен пояси.
Подгизване на снега под 2000 метра. Непроходими участъци на много места в Преходен и почти изцяло липса на сняг на места в Горски пояс поради силното снеготопене.
Неблагоприятни условия за преходи във високата планина.
Степен на лавинна опасност за 07.01.2026:
Алпийски - 4
Преходен - 3
Горски - няма данни
Тенденцията е за запазване на нивата днес до 16:30.
