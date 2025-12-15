Асен Василев и Мирчев...
Такова предупреждение отправи депутатът от ГЕРБ и шеф на Комисията по бюджет и финанси Делян Добрев в своя публикация във Фейсбук.
Припомняме, че експерти предупредиха за възможна инфлация и покачване на цените заради оставката на правителството. Темата бе засегната и в материал на Associated Press.
Предупреждение: Да видим сега ще мръднат ли цените!
Humus
преди 24 мин.
Този ТЪПАНАР ни смята за олигофрени двойно се вдигнаха.Някой още можем да смятаме.
