© виж галерията Осем модела бебешки възглавници за самостоятелно хранене са забранени в страните от Европейската общност, съобщават от онлайн платформата "Ние, потребителите“, като се позовават на актуалния бюлетин на системата за ранно предупреждение на опасни нехранителни продукти Safety Gate.



Продуктите са могат да причинят задушаване на детето, тъй като мрежата за поставяне на бутилката за хранене без асистенция от страна на възрастен не е в състояние да осигури контрол върху потока на течността. Така съдържанието в шишето ще продължи да тече, дори ако детето не поглъща течността, което създава сериозен риск от задавяне и задушаване.



По-голямата част от тези модели са със страна на произход Китайска народна република, а останалите идват от неизвестна държава. Продават се чрез AliExpress или други онлайн платформи. Възглавниците са с принт на динозаври с наименованието Baby Self Feeding Pillow Bottle Holder Cushion Bot, мечета – Infant Bottles Portable Holder Cushion Baby Pillow и Supple Comfortable Safe Travel Newborn Cartoon Tod, във формата на различни животни като котка, зайче, мече, тигър – Multifunctional baby feeding pillow, както и по-семпли като форми и цветове модели с наименования Baby creative feeding pillow multifunctional breas, Baby four seasons universal cute and comfortable, Multifunctional feeding nursing pillow newborn, Baby anti bias headrest anti spitting milk pillow и Newborn feeding pillow baby nursing pillow U shape, но с неизвестен бранд. Всички тези изделия не отговарят на Директивата за общата безопасност на продуктите.



Забранени за продажба са и два модела бебешки чесалки за зъби с номера BBOPE-12-P и BBOPE-21-L на бранда Danbar и отново с произход Китай. Опасността при тях е, че верижката може да се разпадне на малки части и при поглъщане от детето да предизвика задушаване. Артикулите са изтеглени от пазара и от крайните потребители.



Меки играчки с наименованието Peluche veilleuse на бранда Choux Bidou във формата на пингвин, еднорог, мишка и лисица също са спрени от продажба. Те имат функцията на нощна лапма, която се захранва от клетъчни батерии. Могат да бъдат отличени по артикулния им номер 564384 и баркод 3491955643843. Опасността идва от обстоятелството, че шевовете на играчката не са достатъчно надеждни и детето може да получи достъп до пълнежа и до поставеното вътре електронното устройство.



Спряна от продажба е и детска игра мини ферма, която се състои от поставени в картонена кутия 12 елемента, от които детето може да направи различни постройки. Рискът при нея е, че материалът лесно се разпада на малки части с висок магнитен поток. При поглъщане от детето и попадане в организма му, те лесно могат да се привлекат и да прилепнат едно към друго, което да доведе до запушване на червата или перфорация. Те, както и меките играчки, не отговарят на Директивата за безопасност на детските играчки и на европейския стандарт EN 71-1. Предприети са мерки по изтеглянето на продуктите от пазара и унищожаването им, както и по предупреждаването на потребителите за рисковете.



Нотификациите към Safety Gate за възглавниците за хранене, чесалките за зъби и меките играчки са изпратени от Ирландия, а тази за детската игра - от Полша.