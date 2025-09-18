ЗАРЕЖДАНЕ...
Предупреждение към гражданите: Продължават опитите за измама от името на НЗОК
НЗОК предупреждава, че това са пиратски съобщения, обикновено изискващи конкретно действие на потребителя, при което се задейства кибератака към неговото устройство.
Институцията не изпраща съобщения на гражданите със съдържание за дължими суми/суми за възстановяване, както и такива, отнасящи се до техния здравноосигурителен статус, и друга персонална информация.
Обръщаме внимание, че при получаване на подобен тип sms със съмнително съдържание, гражданите могат да подават сигнали до НЗОК чрез телефон 080014800, както и да сигнализират органите на Министерство на вътрешните работи.
НЗОК уведомява пациентите чрез съобщения, единствено за статуса на техните протоколи, с които се предписват лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК, както и за издадените ЛКК протоколи и заявления за отпускане на помощни средства и ремонти, и за издадените от НЗОК/РЗОК одобрения по постъпилите заявления.
