Предупреждение за значителни валежи в Разградско: Част от населените места, през които преминават речни дерета, са застрашени от наводнения
Националният институт по метеорология и хидрология издаде червен предупредителен код за значителни валежи за вторник в Източна България. Очакват се продължителни валежи и количества над 65 мм за 24 часа. Предупреждава се населението на област Разград да бъдат взети мерки за предпазване и действане според съветите на компетентните власти.
Съществува възможност за сериозни затруднения в транспорта. Има опасност при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг. Вероятни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа.
Част от населените места, през които преминават речни дерета, са застрашени от наводнения, което е риск за живота и здравето на хората
