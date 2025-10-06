Областният управител на Разград отправи предупреждение към гражданитге и шофьорите за значителни валежи в областта през следващите 24 часа.Националният институт по метеорология и хидрология издаде червен предупредителен код за значителни валежи за вторник в Източна България. Очакват се продължителни валежи и количества над 65 мм за 24 часа. Предупреждава се населението на област Разград да бъдат взети мерки за предпазване и действане според съветите на компетентните власти.Съществува възможност за сериозни затруднения в транспорта. Има опасност при шофирането заради намалена видимост и аквапланинг. Вероятни са прекъсвания в електроснабдяването, комуникациите и водопреносната мрежа.Част от населените места, през които преминават речни дерета, са застрашени от наводнения, което е риск за живота и здравето на хората