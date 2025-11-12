Прегазилият кучето в кв."Разсадника" е обвинен за умишлена жестокост, не за убийство
Цоневски е български гражданин, а не македонски, както се твърдеше. Не е обвинен за умишлено убийство, тъй като кученцето е било живо след нанесените щети от колата. След като е отведено във ветеринарната клиника, специалистите са преценили да го евтанизират, иначе щяло да остане инвалид, а предвид факта, че живее на улицата, нямало кой да се грижи за него.
Още в понеделник е образувано досъдебно производство. Обвиняемият го грози от 1 до 5 години затвор.
